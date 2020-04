Známou firmou je pro policisty čtyřiatřicetiletý muž z Chebu. Ten má přezdívku mlsný zloděj.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

V posledních letech ho policisté řešili hned několikrát například za krádež žvýkaček a sušenek ve školní kantýně či za krádež na vánočních trzích. Na svědomí má i krádež koláčů z chebské pekárny a vydal se krást i do chebské nemocnice, kde z pokoje sester odcizil mobilní telefon. „V páchání trestné činnosti pokračoval muž i v letošním roce,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. A muže neodradil ani vyhlášený nouzový stav. V jednom z chebských supermarketů si pod oblečení schoval pět kusů čokolád. O několik dní později si to namířil do jiného z obchodů, kde z výstavního pultu odcizil prsten a několik náhrdelníků. Zastavila ho ale ochranka a muž putoval na příkaz soudce do věznice v Ostrově.