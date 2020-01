Z ublížení na zdraví a výtržnictví se bude před soudem zpovídat osmačtyřicetiletý muž. Toho navštívila na ubytovně v Chebu jednadvacetiletá známá.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

„Dvojice měla společně nejdříve vyklízet pronajatý pokoj a při tom popíjet alkoholické nápoje,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Následně začal obviněný ženu vulgárně urážet a několikrát ji polil alkoholickým nápojem. Poškozená ho několikrát upozornila, aby toho nechal. Následně mu to ale vrátila a polila ho také. „Na to muž zareagoval ta, že ji udeřil skleněnou lahví do obličeje,“ řekl mluvčí. Za to muži nyní hrozí až tři roky.