Ohrožování výchovy dítěte, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a spáchání přečinů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. To jsou obvinění, která chebští kriminalisté sdělili dvaačtyřicetiletému muži.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

Obviněný měl totiž na konci října letošního roku poskytnout své teprve patnáctileté dceři za účelem dalšího prodeje drogu marihuanu. O několik dní později měl navíc řídit osobní automobil ve směru z Aše do Chebu, a to i přesto, že má Okresním soudem v Tachově vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel do roku 2020. „V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let,“ dodal tiskový mluvčí policistů Jakub Kopřiva.