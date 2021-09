Muž sebral v lázních městskou robotickou sekačku. Prý ji neukradl, ale našel

V sobotu 28. srpna, krátce po 16. hodině, muž (34) z Chebu naložil do svého osobního automobilu robotickou sekačku, která volně jezdila po travnaté ploše ve Františkových Lázních, a odjel s ní. Po pár minutách to ale zjistili tamní strážníci. Muži teď hrozí až pět let vězení.

Plně automatická sekačka brázdí park ve Františkových Lázních. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Buriánek