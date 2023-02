"Od začátku roku 2021 do první poloviny ledna letošního roku měl soustavně vyhrožovat fyzickou újmou svým rodičům. Dělat to měl osobně v místě bydliště, v jednom městě na Sokolovsku, ale také pomocí emailu. Své matce měl například sdělit to, že jí fyzicky napadne, pokud ho pozdraví," popsal mužovo počínání mluvčí krajské policie Jan Bílek.