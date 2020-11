Pro loupež a porušování domovní svobody a vydírání stíhá policie sedmačtyřicetiletého muže z Karlových Varů.

Letos 9. října vyhrožoval sedmadvacetiletému muži, který měl otálet s navrácením dlužných peněz čtyřiadvacetileté ženě, a později ho i zbil. „Sedmadvacetiletému muži měl ještě tentýž den poslat výhrůžnou SMS zprávu. V té měl požadovat, aby ženě peníze vrátil, jinak ho fyzicky napadne. O několik hodin později měl zamířit do penzionu, kde mladší muž bydlel. Když ho odmítl do bytu pustit, tak měl vykopnout dveře, vstoupit do bytu a zaútočit na něho. Pěstí ho měl udeřit do různých částí těla a přitom po něm požadovat, aby uhradil dluh,“ popsal mluvčí policie Jakub Kopřiva. Sedmadvacetiletý muž mu ze strachu o život a zdraví vydal mobilní telefon a finanční prostředky, které měl u sebe. Starší muž pak byt opustil. Mladší případ oznámil na policii až téměř po čtrnácti dnech. „Kriminalisté v pondělí 26. října sedmačtyřicetiletého muže zadrželi,“ uvedl mluvčí. Agresor putoval do vazby a hrozí mu trest odnětí svobody až na deset let.