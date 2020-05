Ale jeho oběť se nenechala zastrašit ani výhrůžkami zabitím a případ oznámila policistům. Ti během chvíle agresora dopadli.

„Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání místního šestadvacetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže,“ potvrdil mluvčí policistů Jakub Kopřiva.

Incident se odehrál ve čtvrtek 21. května v pozdních odpoledních hodinách a napaden byl při něm osmnáctiletý mladík.

Agresor ho udeřil do hlavy a požadoval od něj peníze, které mladík údajně dlužil jinému muži. Poté mu prohledal tašku a vyzval ho, aby ukázal kapsy. Mladík tak ze strachu učinil.

Starší muž mu vzal cigarety a mobilní telefon, kterým praštil o zem. Potom svou oběť opět udeřil pěstí do obličeje a nakonec muži přikázal, aby se svlékl do spodního prádla. V něm ho nechal odejít s tím, že pokud o tom někomu řekne, tak ho zabije. Mladík vše oznámil policistům, kteří šestadvacetiletého muže během necelých třiceti minut zadrželi. Je vyšetřován na svobodě a hrozí mu až deset let vězení.