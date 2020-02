Setkání dvou mužů skončilo loupeží v Mariánských Lázních. Devatenáctiletý mladík se s jednatřicetiletým mužem potkali v nočních hodinách a dali se do řeči.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Následně spolu začali popíjet alkohol v jednom z místních barů. „Poté se spolu vydali do bytu mladšího z dvojice,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Když po příchodu do bytu viděl starší v bytě ještě několik dalších osob, odešel. To se ale mladšímu muži nelíbilo a vydal se za ním. „Začal mu vulgárně nadávat a poté na něj namířil střelnou zbraň,“ uvedl mluvčí. Přitom mu z kapsy vytáhl mobilní telefon a z místa s telefonem utekl. „Devatenáctiletému mladíkovi hrozí za loupež trest odnětí svobody až na deset let,“ dodal policejní mluvčí Jakub Kopřiva.