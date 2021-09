Chebští kriminalisté řeší krádež, k níž mělo dojít někdy mezi 18.30 ve středu 18. srpna a 6.30 ve čtvrtek 19. srpna. Zatím neznámí pachatelé měli násilně vniknout do plovoucí garáže umístěné na vodní nádrži Jesenice, konkrétně v katastrálním území Dřenice u Chebu, a ukrást tam řadu věcí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.