Osmadvacetiletý muž z Chebska se bude zpovídat z maření úředního rozhodnutí a vykázání.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Milan Říský

„Obviněný se takového jednání dopustil tím, že úmyslně nenastoupil do výkonu trestu, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Sokolově,“ informovala policejní mluvčí Eva Valtová. Do věznice ho museli eskortovat policisté. A stejného činu se dopustil i dvaačtyřicetiletý muž z Chebu. Ani ten neměl žádný závažný důvod, aby nenastoupil do výkonu trestu, který mu byl uložen chebským soudem. V případě prokázání viny hrozí oběma mužům další trest, a to na dva roky.