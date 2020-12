"Neposílejte mě do výkonu trestu. Zabijí mě tam,“ prosil senát Krajského soudu v Plzni Štefan Magdalin (58), který podle obžaloby zatáhl do lesíka teprve osmiletou holčičku a pokusil se ji znásilnit.

Incident se odehrál letos v červnu v Dolním Rychnově na Sokolovsku. Magdalin, který má podle svých slov jen základní vzdělání a nikde nepracuje, uchopil na ulici za ruku procházející děvčátko. Využil jeho překvapení a odtáhl ho mezi stromy. Holčičce rozepnul bundu, osahával ji po těle, a pak se jí pokusil sundat kalhoty. Vyděšené dítě ale zareagovalo duchapřítomné, vytrhlo se mu a uteklo na ulici mezi lidi, takže je Magdalin už nemohl pronásledovat.

Obžalovaný, který se dopustil pokusu znásilnění, za což by ho soud mohl poslat za mříže až na dvanáct let, u soudu nezapíral. „To, co ta holčička řekla, je pravda, stalo se to. Je mi to líto a omlouvám se všem, hlavně té rodině,“ uvedl Magdalin, který je už od léta ve vazbě. V minulosti byl dvakrát soudně trestán, jednou z toho za pohlavní zneužití. To ale bylo v 80. letech minulého století.

Magdalin, který je podle soudní znalkyně mentálně na úrovni osmiletého dítěte, soud žádal, aby mu neukládal nepodmíněný trest. „Jsem po závažné operaci, mám vysoký věk a pokud budu z vazby převeden do výkonu trestu, budu tam ponižován a hrozí, že mě zabijí,“ vysvětloval obžalovaný, který si je vědom, že „prcačkáři“, jak se těmto pachatelům přezdívá, to nemají za mřížemi jednoduché. Měl štěstí, vyvázl s ročním podmíněným trestem, odloženým na zkušební dobu čtyř let. Po celou dobu musí být pod dohledem probačního úředníka. Zároveň se musí podrobit ochrannému léčení ambulantní formou. „Pokud by na něj nedocházel, může být léčení přeměněno na ústavní,“ upozornil předseda soudního senátu Tomáš Mahr. Verdikt je pravomocný.