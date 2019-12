Svou bývalou přítelkyni i jejich společnou nezletilou dceru obtěžoval necelý rok pětatřicetiletý muž z Chebska.

Ten v místě bydliště ženy zvonil na domovní zvonek a dožadoval se vstupu do bytu. Obviněnému bylo jedno, jestli je den, nebo noc. Když expřítelkyně na zvonění nereagovala, házel kamínky do oken. Kromě toho jí posílal na mobil urážlivé a výhrůžné zprávy. Vulgárně ji také urážel na sociálních sítích, kde o ní psal nepravdivé informace. Poté, co se potkali ve městě, urážkami nešetřil a také vyhrožoval nejen jí, ale také jejich společné dceři zabitím. Ve dvou případech ženu dokonce fyzicky napadl. Za nebezpečné pronásledování muži hrozí rok za mřížemi.