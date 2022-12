Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání jednatřicetiletého muže z Karlovarska, kterého obvinili ze spáchání přečinu ublížení na zdraví, informovala policie. "Obviněný muž měl ve druhé polovině srpna letošního roku v jedné menší obci na Karlovarsku slavit svatební den. Při oslavách ho měl zahlédnout padesátiletý soused, který mu přišel pogratulovat a popřát hodně štěstí. Poté, co obviněnému muži popřál, si šel sednout na lavičku před svůj dům," vylíčil příběh s násilným koncem policejní mluvčí Jan Bílek a dodal, že za mužem ním měl po chvíli přijít jednatřicetiletý muž přijít s lahví alkoholu, přičemž svému sousedovi sdělil, že si musí připít, s čímž souhlasili.

"Po přípitku si měli muži chvíli povídat. Když se začalo stmívat, odešel padesátiletý muž do svého domu, kde se v obývacím pokoji díval na televizi. Krátce po třiadvacáté hodině zaslechl, jak se otevřeli dveře do jeho domu. Vstal a mezi dveřmi uviděl svého jednatřicetiletého známého. Ten ho po krátké slovní rozepři kvůli osobním sporům fyzicky napadl. Měl ho chytit pod krkem a udeřit ho pěstí do oblasti hlavy. Poté měl z domu svého souseda odejít," dodal mluvčí.

Kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu musel padesátiletý muž o několik dní později vyhledat lékařské ošetření. Musel podstoupit operační zákrok a byla mu vystavena pracovní neschopnost. V případě prokázání viny hrozí jednatřicetiletému muži trest odnětí svobody až na tři roky.