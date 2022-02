Dle obžaloby v době od 23. března 2016 do července 2018 na několika místech v České republice měli Chalupa ml., jako prokurista obchodní společnosti Amazonia wood, s. r. o., a následně od 14. července 2017 jako její jednatel, a Chalupa st., vystupující jako obchodní zástupce společnosti, osobně nebo prostřednictvím telefonické a elektronické komunikace nabízet dodávku kvalitních masivních dřevěných podlah či kvalitních třívrstvých podlah a schodů včetně instalace. „Podmínkou k dodání podlah byla předchozí úhrada zálohových faktur, přičemž jednali s úmyslem podlahy nedodat nebo dodat v nepoužitelné kvalitě a obohatit se na úkor zákazníků společnosti,“ uvedl státní zástupce v obžalobě.

Takto poškodit měli devět lidí, kdy jsou škody jimi vyčísleny v součtu zhruba na více než 1,3 milionu korun.

OBVINĚNÍ SE BRÁNÍ

„Vůbec nerozumím tomu, proč tady s mým otcem stojíme. Odmítám, z čeho jsme obviňováni,“ řekl u soudu Chalupa ml., který se dožadoval i stažení obžaloby.

Blahopřejeme, šumavská legenda Emil Kintzl slaví 88. narozeniny

Měl na starost vše, co bylo spojené s chodem společnosti, otec měl pracovat jen jako výpomoc bez mzdy. „Chtěli jsme po policii, abychom jeli na místo, postavili se na dané podlahy a aby nám ti lidé řekli, co je na nich špatně, ale nebylo nám to umožněno. Chci tak přímou konfrontaci s poškozenými. Pouze u dvou lidí jsme si vědomi problému, který byl způsoben dodáním vadného lepidla, které nelepilo, zde sedí i částka škody,“ uvedl Chalupa ml. s tím, že ostatní své podlahy mají, nebo si je dosud nevyzvedli.

Sám u soudu přiznal, že policii nedodal všechny podklady, prý z obavy, že by se ztratily. Za problémy se zálohami dle něj stojí externí účetní, který je nezanesl do účetnictví. Peníze prý byly vždy využívány na výrobu.

Všechny zakázky z obžaloby domlouval jeho otec. „Byl jsem jako pomocník. Domlouval jsem zakázky, kdy jsme se s lidmi potkali na výstavě nebo nám je někdo doporučil. Smlouvy jsem nepodepisoval. Když jsem slyšel obžalobu, tak jsem žasl, z čeho jsme obviňováni. Nikdy jsem takové komplikace nezažil. Byl jsem i u všech předání podlah, protože jsem s tím pomáhal,“ sdělil u soudu Chalupa st.

Oba jsou obviněni z trestného činu podvodu. Hlavní líčení bude pokračovat v dubnu výslechy poškozených a dalších svědků.

V Klatovech klesá zájem o očkování, lidé budou opět chodit do nemocnice