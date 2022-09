Státní zástupce chce poslat krkavčí matku na více než pět let za mříže.

„Poté, co si předchozího dne v okrese Plzeň-jih její nezletilá dcera přivodila poranění pravého oka, s ní 10. května 2021 obžalovaná Karolína Č. navštívila oční ambulanci v Dobřanech, odkud byla nezletilá odeslána (vystavením poukazu) na specializované pracoviště, Oční kliniku FN Plzeň, s upozorněním, že poraněné oko bude třeba operovat a poskytnutí léčebného zákroku je urgentní, aby nezletilá o oko nepřišla. Obžalovaná však neměla nezletilou na ošetření dopravit i přes poučení lékařky a ani neměla ošetření poraněného oka dcery jinak zajistit,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová.

Podle obžaloby žena až po více než třech měsících, 11. srpna, vzala dceru k ošetření do Klatovské nemocnice. Aby zakryla zanedbání péče, tvrdila, že si holčička oko zranila předchozí den. I tam lékaři Karolinu Č. upozornili na závažnost zranění a nutnost lékařského zákroku. Ale ani přes tato opakovaná poučení dcerku nedopravila na Oční kliniku FN Plzeň. „Ošetření se nezletilé dostalo až 13. srpna 2021 po zásahu Policie ČR, na základě kterého bylo ale zjištěno, že poškození pravého oka je nevratné a neřešitelné,“ popsala Rubášová.

Za zločin těžkého ublížení na zdraví může soud Karolinu Č. v případě uznání viny poslat do věznice na pět až 12 let. Státní zástupce v obžalobě navrhl trest odnětí svobody při spodní hranici, v trvání 5,5 – 6 let.

Auto i dodávka skončily na boku, nehody se neobešly bez zranění