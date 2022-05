Parta, které šéfoval dvaadvacetiletý muž, vnikla například do areálu jedné společnosti v Nejdku, kde z trezoru ukradla přes půl milionu. Pak dvaadvacetiletý podezřelý poničil vikýř na střeše jedné firmy na Karlovarsku a vnikl do budovy, odkud z prodejny textilu ukradl peníze. A z trafiky odcizil příruční trezor a několik desítek výherních losů. Škoda byla přes 130 tisíc korun.

Trojice mužů v kuklách vtrhla do bytu na Karlovarsku. Chtěla peníze i drogy

"Následně měl společně se stejně starým mužem během deseti dnů vniknout na Karlovarsku do tří objektů," přidává další detaily policejní mluvčí Jakub Kopřiva. "Nejdříve do hotelu, kde se měli dostat do kovového trezoru či dalších místností, ovšem nic neodcizit. Vniknout měli také do objektu autoškoly, kde odcizili finanční prostředky. Nakonec se jim mělo podařit vniknout do provozovny klempíře, kterou měli taktéž prohledat a nakonec odcizit nalezené peníze. Tímto svým jednáním měli způsobit škodu přes 200 tisíc korun."

Členové party také vnikli do objektu STK na Sokolovsku, kde na čtyřech zaparkovaných autech uřízli výfukové katalyzátory a ukradli je. Podobnou akci spáchali i v jednom autoservisu u dvou aut, z osmi aut je odřezali v dalším autoservisu na Chebsku.

Vyhrožovali recepční hotelu

Nepěkný zážitek prožila recepční v jednom hotelu u Nejdku, kam dva dvaadvacetiletí podezřelí z této zločinecké skupiny na konci března v noci přišli na recepci a pod pohrůžkou fyzického napadení po ní chtěli, aby jim otevřela pokladnu. "To žena ze strachu o svůj život a zdraví učinila a dvojice poté měla odcizit finanční prostředky a z místa utéct," dodává mluvčí s tím, že tímto svým jednáním měla skupina způsobit celkovou škodu přibližně 1,2 milionu korun.

Rekonstrukce Tržnice musí být hotová do 15. června

V první polovině května se kriminalistům povedlo zadržet první podezřelé. "Provedeny byly také domovní prohlídky, při kterých se podařilo zajistit ruční nářadí, mobilní telefony, plynovou pistoli či různé oblečení nebo obuv. Policejním potápěčům se podařilo nalézt i batoh, který měli muži s sebou při krádežích," přiblížil Jakub Kopřiva a dal, že bylo zahájeno trestní stíhání šestice mužů ve věku 22, 22, 22, 23, 28 a 29 let.

Strážci zákona je všechny viní z krádeže, dvaadvacetiletého muže, který figuroval ve všech případech, viní navíc ze spáchání přečinu poškození cizí věci a ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. "Třiadvacetiletý muž společně s dvaadvacetiletým mužem byli navíc obviněni ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže byl obviněn také další dvaadvacetiletý muž," uzavírá mluvčí.

Dva dvaadvacetiletí muži skončili ve vazbě, hrozí jim až deset let vězení, dalším dva až pět let.

Soud má problém posadit zloděje drahých starožitností na lavici obžalovaných