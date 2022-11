I když si myslíte, že je to ještě malá holčička, nemusí nutně konverzovat jen se svou kamarádkou o novém tričku, učení či hudbě, ale může zrovna posílat svoji erotickou fotku pedofilovi, který ji z ní šikovně vymámil. Varováním budiž všem rodičům i náctiletým případ Michala Hlaváčka (50), který nyní začal projednávat Krajský soud v Plzni. Muž, opakovaně odsouzený za sexuální delikty, totiž vylákal intimní snímky hned z několika dívek, z nichž nejmladší bylo pouhých deset let, a pak je vydíral a nutil k dalšímu posílání odhalených fotek. Navrhoval také erotická setkání.

Hlaváček, který žije ve středních Čechách na Benešovsku, byl v minulosti už čtyřikrát odsouzen pro sexuální delikty. Ač byl v podmínce a pod dohledem probačního úředníka a dokonce se coby pedofil podroboval ambulantnímu sexuologickému léčení, nedokázal opět udržet svůj chtíč na uzdě a přes různé sociální sítě kontaktoval v letech 2020 a 2021 tři dívky, jednu z Klatovska a dvě Jihomoravanky. Bylo jim 14, 11 a 10 let.

Maličký Hlaváček, kterého ani při přimhouření obou očí nejde považovat za dívčí idol, věk školaček znal, přesto z nich lákal jejich nahé fotografie. A dlužno říci, že úspěšně, děvčata mu poslala různě odvážné snímky, některá neváhala ani odhalit přirození. Když všechny pak ale odmítly posílat další fotografie či videa, měl se Hlaváček podle obžaloby uchýlit k vydírání. „Obžalovaný začal poškozené vyhrožovat, že pokud mu nezašle další své fotografie a videa, tak její dříve zaslanou fotografii zveřejní na sociálních sítích a na sociálce,“ popsal jeden z případů státní zástupce s tím, že vyděšenou školačku tak obžalovaný přiměl k zaslání dalších fotografií a videí, kde je nahá. Jedné z holčiček dokonce nabízel peníze, když se s ním setká, a popisoval praktiky, co si navzájem budou dělat.

U soudu se Hlaváček, který je ve vazbě, přiznal jen částečně. „Přiznávám se k tomu, že jsem s těmi dívkami komunikoval, že mi posílaly erotické fotografie. Věděl jsem, kolik je jim let. Vše bylo ale z obou stran dobrovolné. Je mi to líto. Své jednání mohu vysvětlit jen tím, že mám nemoc – hebefilii,“ uvedl. Dodal, že trest sedm let vězení, který pro něj navrhuje státní zástupce, se mu zdá přísný. Souhlasí ale s ústavní léčbou, ambulantní totiž evidentně nepomáhá. Chodí na terapie, ale nebere léky a lékařce zatajil, že zase udržuje kontakty s nezletilými.

Líčení bude pokračovat výslechy znalců a svědků.

