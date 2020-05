„Tři obvinění spolupracovali se čtyřiašedesátiletým mužem, který kromě toho, že drogu obstarával, hlavně ji na Karlovarsku prodával,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Mezi obviněnými je i devětatřicetiletá žena, která měla svůj revír hlavně na Chebsku. „V tomto regionu prodával drogu i třicetiletý obviněný muž, který měl zhruba desítku zákazníků,“ uvedl mluvčí. Kromě prodeje tento muž poskytoval drogu také za různé protislužby. „Požadovat měl například odvoz osobním automobilem do určitého místa. Drogu měnil i za potraviny,“ popsal způsob obchodování Jakub Kopřiva. A Chebsko si vybral i další obviněný, třiatřicetiletý muž. Při zadržení našli policisté u obviněných několik přepravek s bílou krystalickou látkou i několik přepravek s marihuanou. „Na základě rozhodnutí soudu byly tři osoby vzaty do vazby. Devětatřicetiletá žena bude stíhána na svobodě,“ dodal mluvčí. V případě odsouzení hrozí obviněným až pět let za mřížemi.