Policejní pes Karo si zaslouží pořádný věnec buřtů. Díky němu neměli dva zlodějíčci šanci.

Karo a jeho pán v akci. | Foto: PČR

„Muži ve věku třiačtyřicet a jednašedesát let se vydali do areálu chebské společnosti,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Tam poničili okno do objektu a z něj odcizili dvě autobaterie pro nákladní automobil. Následně dvojice areál opustila. „Ještě předtím si ale jejich počínání všiml strážný objektu, který na místo okamžitě zavolal policisty,“ uvedl mluvčí. Hlídka už v areálu nikoho nenašla. Proto společně s psovodem a Karem vyrazili na pátrání po okolí. Netrvalo dlouho a Karo zavětřil stopu. Oběma mužům nyní hrozí až tři roky za mřížemi.