Dost nepříjemný zážitek má za sebou šestadvacetiletý muž z malé obce na Chebsku. Na toho se zaměřili dva muži ve věku 28 a 32 let. Obvinění navštívili poškozeného doma a zaklepali na vchodové dveře.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Jiří Sejkora

„Když jim otevřel, starší rozrazil dveře a udeřil ho pěstí do obličeje,“ informovala policejní mluvčí Eva Valtová. Napadený utekl zpět do bytu. Jenže nezavřel a dvojice ho následovala. Uvnitř útočník ve fyzickém napadání pokračoval. „Muži požadovali zaplacení pětasedmdesáti tisíc korun.“ Poškozený se jim snažil vysvětlit, že takovou částkou nedisponuje. Dvojice na to reagovala po svém. Místo pětasedmdesáti tisíc chtěli, aby do dalšího dne sehnal deset tisíc korun. Oznámili, že pro tu si přijdou a na zbylou část mu určí splátkový kalendář,“ řekla Eva Valtová. Za vydírání a porušování domovní svobody dvojici nyní hrozí až čtyři roky za mřížemi.