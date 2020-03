Pro úvěrové podvody a podvody stíhají policisté třiačtyřicetiletého muže z jedné menší obce na Chebsku. Způsobil škodu téměř za 120 tisíc korun.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

„Od poloviny roku 2018 do ledna roku následujícího uzavřel čtyři smlouvy o poskytnutí finančních prostředků. Nejdříve v pobočce finanční společnosti v Aši. Později další smlouvu prostřednictvím obchodního zástupce jiné finanční společnosti a následně měl ve dvou případech uzavřít smlouvu prostřednictvím internetových stránek. Při uzavírání těchto smluv měl poskytnout nepravdivé údaje, kdy zamlčel zejména to, že nemá sjednané žádné další půjčky. Na základě toho mu byly poskytnuty. Muž pak nesplácel dohodnuté měsíční splátky,“ popsal karlovarský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Obviněnému hrozí až pět let vězení.