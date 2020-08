"Obviněný nejdříve fyzicky napadl šestadvacetiletého zaměstnance rychlého občerstvení," informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Agresor obešel prodejní pult a obsluhu, která se věnovala jiným zákazníkům, chytil a natlačil ke zdi. "Po chvíli svého jednání zanechal a prodejnu opustil," řekl mluvčí. Při svém odchodu ještě stačil vyhrožovat jednadvacetileté ženě, která byla konfliktu přítomna. Navíc na napadeného muže z osobního vozu při svém odjezdu pořvával, že pokud přivolá policii, provozovnu podpálí.

Tím ale jeho řádění neskončilo. Spíš naopak. "V jiné části města zničehonic začal urážet sedmatřicetiletou ženu a třiačtyřicetiletého muže," sdělil Jakub Kopřiva. Kolemjdoucího následně fyzicky napadl několika údery pěstí. Vypadalo to, že si svou zlost vybil. Bohužel se tak nestalo. Muž sice odešel, ale ze své nedaleké garáže vzal motorovou pilu a vrátil se zpět. "Napadeného se snažil motorovou pilou zasáhnout," popsal incident mluvčí. Naštěstí se muž útokům vyhnul. Obviněný muž poté odešel zpátky do garáže. Lze se jen domnívat, co by následovala. V dalším řádění mu ale zabránila přivolaná policejní hlídka.

Muži, který skončil ve vazbě, nyní hrozí až deset let za mřížemi.