S vážnými zraněními byl ve středu 19. dubna vrtulníkem do Fakultní nemocnice v Plzni transportován třicetiletý muž, kterého krátce před půlnocí 18. dubna napadla dvojice agresorů v jednom casinu v Aši.

Záběry bezpečnostní kamery zachytily incident v casinu. | Video: PČR

Jeden z útočníků, a to šestatřicetiletý muž, dané casino provozuje. Napadený se domáhal vstupu. „V té době byl v provozovně i druhý obviněný, kterým je třiadvacetiletý muž z Karviné. Oba měli mít následně s třicetiletým mužem slovní konflikt. Když se třicetiletému muži podařilo vstoupit do provozovny casina, měl ho třiadvacetiletý muž okamžitě fyzicky napadnout několika ranami pěstí a několika kopy do různých částí těla. Po tomto útoku měl třicetiletý muž upadnout na zem a po chvíli ho měl šestatřicetiletý muž několikrát udeřit do různých částí těla baseballovou pálkou. Většinu těchto úderů měl směrovat do horní části těla a jednat tak měl s úmyslem třicetiletého muže usmrtit. Svého jednání měl zanechat až v době, kdy třicetiletý muž ležel na zemi a nehýbal se,“ informoval mluvčí policie Jakub Kopřiva s tím, že po tomto brutálním útoku měl šestatřicetiletý provozovatel casina přivolat zdravotnickou záchrannou službu.

Kriminalisté z Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje tak zahájili trestní stíhání obou mužů, které obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu ve formě spolupachatelství. „Kriminalisté se celým případem usilovně zabývali a následně oba muže zadrželi. Policejní vrchní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněných do vazby, který jej u šestatřicetiletého muže akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl tedy šestatřicetiletý muž vzat do vazby. Vyšetřování třiadvacetiletého muže probíhá na svobodě. V případě prokázání viny hrozí oběma mužům trest odnětí svobody na deset až osmnáct let,“ uzavřel mluvčí Kopřiva.