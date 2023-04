K ostré výměně názorů mezi obžalovanými a jedním ze svědků došlo v pátém dni soudního líčení v případu nájemné vraždy karlovarského vyhazovače Antonína S. z října roku 2011, které v úterý 4. dubna pokračovalo u Krajského soudu v Plzni. Opět nechalo nahlédnout do prostředí karlovarského podsvětí, které provází zbraně, střílení i podivné obchody. U soudu zazněly dokonce informace, které doposud nebyly zaznamenány v žádném úředním záznamu. Jde i o klíčovou výpověď svědkyně, která v říjnu roku 2011 sestavovala identikit osob, které se před vraždou vyskytovaly v místě nálezu ohořelého torza těla zavražděného vyhazovače. Poté, co nechala sestavit podobenky tří mužů na místě činu, jí měli, jka tvrdila u soudu, někteří policisté vyhrožovat. Z jedenáct let staré vraždy jsou obžalováni tři Karlovaráci - Jan Štěpnička, který si měl vraždu objednat u Petra Pávka a Jana Telekiho. Všechny spojuje především fakt, že působili na diskotékách. Ani jeden z nich podle svědkyně ale není osobami, kterou tehdy na místě viděla. Matka zavražděného má ze soudního přelíčení, kterého se zúčatňuje, rozporuplné pocity. "Už nevím, komu mám věřit a kde je pravda. Jsem z toho zmatená," svěřila se matka oběti.

I když policisté před lety případ odložili pro nedostatek důkazů, na začátku loňského roku ho znovu otevřeli kriminalisté ze skupiny Tempus, kterým se přihlásil údajný svědek Pavel H. Po letech promluvil až poté, co údajně dostal strach o svůj život. Svědek H. měl v roce 2011, kdy k vraždě došlo, sehnat Pávkovi střelnou zbraň s tlumičem. Následně se mu měl Pávek svěřit, jak Antonína S. společně s Telekim zastřelili. Svědek H. je korunním svědkem a v současné době se ukrývá na utajovaném místě. K vraždě Antonína S. mělo dojít v autoservisu v Doubí, který provozoval právě Pávek. Jeho tělo pak vrazi odvezli do lesa poblíž obce Hlinky, zakryli ho kládami a vše následně zapálili. Motivem má být údajně facka, kterou Antonín S. vlepil Štěpničkovi, který to popírá.

"Jsem ošetřovatelkou skotu a působím v Hlinkách. Když se tu objevily policejní pásky a po Hlinkách se začalo říkat, co se tam stalo, došlo mi, že bych měla policie říci, co jsem viděla. Objížděla jsem tehdy ohradníky výběhu. Dvakrát jsem tam před touto událostí viděla skupinu stejných mužů. Poprvé to bylo týden před tím, a pak v tu neděli odpoledne, co se to stalo. Poprvé tam byli jen tři, podruhé čtyři. Poprvé přijeli v černém lepším autě, podruhé v bílém, vypadalo to jako Škodovka. Jsem si jistá, že ti muži byli v obou dvou případech stejní. Vybavuji si například, že jeden měl oranžovou košili a nablýskané lakýrky, to byl takový hezký chlap. Podruhé tam s nimi byl i ten mrtvý? Jak to vím? Protože mi policisté při identikitu ukazovali jeho fotografii a ptali se, zda to není on. Sestavovala jsem jen tři portréty, čtvrtého jsem nedělala. To byl ten mrtvý. Jsem si jistá, že to byl ten muž z fotografie," uvedla u soudu svědkyně.

Když jí soudkyně ukázala portréty, které sestavovala, reagovala: "Jednoho jsem nazvala Italem, byl tmavý. Ano, to je ten Ital. Ale tento další identikit si nevybavuji. Nejsem si jistá, že bych ho dělala. Dělala jsem ještě jeden, celkem byly tři, ale ten tu není. A jak ti muži vypadali? Jak už jsem říkala, jeden vypadal jako Ital, byl to takový ťunťa, tomu dalšímu jsem říkala kat. Byl poďobaný, takový ruský kat, Rusák. Byl hodně udělaný." Na dotaz soudkyně, zda přítomní obžalovaní jsou podle ní ti, které tehdy u Hlinek viděla, odpověděla: "Ani jeden z nich tam nebyl. Není tam ta podoba. Já to ale policii řekla už před rokem, že má špatné lidi, protože se tehdy objevila o nich zpráva na facebooku."

Svědkyně si nedokázala vzpomenout na všechna jména policistů, kteří s ní v roce 2011 komunikovali. "Měla jsem ale jeden velmi nepříjemný zážitek. Když jsem jela na čtyřkolce, začalo mě nahánět nějaké auto. Byli v něm čtyři policisté, kteří mi ukazovali odznak. Říkali mi, že o tom něco vím a že pokud nebudu spolupracovat, že mě odvezou na policii. Řekli mi tehdy, že si mě stejně najdou. Byli nepříjemní a sprostí. Chtěla jsem policii pomoci a nakonec jsem byla naháněná jako pes," prohlásila svědkyně.

Jako další svědek vypovídal u soudu policista, který přiznal, že ačkoliv byl v té době vyšetřovatelem na oddělení v Karlových Varech, Pávka znal. "Spravoval mi auto, a také míval informace, které jsem mnohdy potřeboval pro zjištění konkrétních vazeb u různých osob. Proto jsem za ním do servisu chodil. Těsně před jeho zadržením se naše vztahy prohloubily, začali jsme spolu cvičit. Zda jsem ho měl považovat za kriminálně závadnou osobu a přesto jsem se s ním přátelil? On se zkrátka pohyboval mezi lidmi, o nichž jsem potřeboval vědět informace. Pávek nikdy ale nebyl policejním informátorem," uvedl kriminalista. Dodal, že v prvních dnech pomáhal krajským vyšetřovatelům s objasňováním vraždy Antonína S., pak už ale krajští kriminalisté od městského obvodu pomoc nepotřebovali a na případu pracovali sami. "Dělal jsem jen šetření mezi osobami a také jsem zajišťoval motocykl zavražděného (nechával ho v autosersvisu Pávka, s nímž byl dobrý kamarád - poznámka redakce). Zjistil jsem nějaké vazby Antonína S. směrem na Sokolov a následně i informace, že měl vykrádat pěstírny Vietnamců. Tyto vazby nakonec přerostly na území celého kraje," líčil policista.

I když u soudu tvrdil, že do servisu Doubí přišel až několik dní po vraždě, v protokolu bylo ale něco jiného. V něm dokonce bylo napsáno, že den po vraždě viděl Pávka, jak čistí interiér svého vozidla. "To tak není. V té době jsem v autoservisu nebyl a neviděl jsem Pávka, jak čistí auto," namítal u soudu vyšetřovatel, podle něhož měli kriminalisté tehdy několik verzí k motivu vraždy. Jednou z nich měla být poškozená vietnamská komunita, druhou oblast Sokolov, třetí pak Pávek. "Samotného mě překvapilo, když se to odložilo a bylo mi to líto. Scházel motiv a okolí zavražděného mělo strach, protože nikdo nevěděl, kdo to udělal. Kde se vzala ta informace o Vietnamcích? To nevím, odkud byl ten zdroj," dodal policista, který na dotaz státního zástupce potvrdil, že byl Pávka navštívit nedávno i ve vazbě, a to proto, že se obžalovanému narodil syn.

U soudu vypovídal i bývalý zaměstnanec Pávka, který odpovídal na dotazy, jak to bylo s opravou vrat v autoservisu. Z výpovědi korunního svědka Pavla H. totiž vyplynulo, že si nejdříve měli zbraň v servisu vyzkoušet a že Pávek po vraždě nechal vrata opravit. "Byla tam dřevěná vrata. Opravovali jsme dveře, protože je rozkousal pes," uvedl bývalý zaměstnanec obžalovaného s tím, že nikdy neviděl, že by si Pávek čistil interiér vozidla.

Velmi rušno bylo po výpovědi dalšího svědka, kterého Pávek nazval lhářem. Svědek sdělil, že se zavražděným byli dobrými přáteli. "Pomáhal zajistit pro nějakého pána z Rychnova úvěr. Měl z toho mít dost peněz, asi pět milionů. V bance nepracoval, ale říkal, že tam má lidi, kteří to dokáží zařídit. Asi čtrnáct dní před vraždou mi Toník řekl, že dal Štěpničkovi facku," prohlásil svědek. Tato informace zazněla u soudu zcela poprvé a obžalovaný Štěpnička na to upozorňoval. "Já jsem tehdy na tu facku zapomněl, vzpomněl jsem si na to až pak," vysvětloval svědek.

Následně uvedl, že měl o zavražděného strach, a kontaktoval i známého policistu. Pávek na základě výpisu z telefonů mu ale vytkl, že to tak nebylo. "Lžeš!" nechal se slyšet Pávek a svědek na to kontroval: "To uvidíme, kdo lže. Kroť se kamaráde, kroť se, kroť."

Svědek tvrdil, že si už v roce 2011 sestavil teorii, kdo za vraždou může být. "Tonda mi říkal, že má se Štěpničkou problém. Měl jsem pocit, že za tím je. Podezíral jsem je všechny tři. Vždy jsem si myslel, že to udělali. Od lidí, kteří ke mně chodí na vzpírání, jsem slyšel, jak Štepnička vydíral lidi a že si na to vždy někoho najal. Důkaz ale nemám," doplnil svědek.

Autoservis, kde mělo k vraždě dojít, se nachází hned za skálou, na níž stojí Zámeček v Doubí. Antonín S. měl být zastřelen před vraty. Policisté tam provedli před rokem, kdy promluvil svědek, šetření, ale nenalezli přímé důkazy po střelbě ani střelnou zbraň, kterou hledali i v blízké řece.