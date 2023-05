U Krajského soudu v Plzni v úterý 25. dubna pokračuje odročené soudní líčení v případu nájemné vraždy karlovarského vyhazovače Antonína S., z níž jsou obžalováni jako objednavatel Jan Štepnička, Petr Pávek a Jan Teleki, kteří ho měli 2. října roku 2011 zavraždit. Jak u soudu zaznělo, zastřelený vyhazovač, jehož tělo vrazi následně spálili v lese mezi Přílezy a Hlinkami, nebyl žádným neviňátkem. Měl například vykrádat pěstírny marihuany vietnamské komunitě. Podle informací, které má Deník k dispozici, mohl být právě on i jedním z aktérů loupežného přepadení, k němuž došlo jen pár týdnů před jeho vraždou. Šlo tehdy o transport mnoha milionů korun jedné karlovarské firmy do budovy České spořitelny na karlovarské pěší zóně. I když jde o mnoha let starý případ, kriminalisté ho stále prověřují.