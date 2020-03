Velké problémy bude mít osmnáctiletý muž z Tachova. Ten na ulici v Aši v ranních hodinách přepadl a okradl čtyřiačtyřicetiletého muže.

„Obviněný přistoupil zezadu k muži, kterého bez jakéhokoli předchozího kontaktu povalil na zem a snažil se mu vytáhnout z kapsy kalhot peněženku,“ informovala policejní mluvčí Eva Valtová. Po chvíli se mu to podařilo, ale napadený mu ji hned vytrhl z rukou. Tím to ale neskončilo. Agresor si všiml, že napadenému při ataku vypadl z ruky mobilní telefon. Na nic nečekal, telefon zvedl a utekl pryč. Okradený celou věc oznámil policii, která útočníka dopadla. Za loupež hrozí osmnáctiletému muži až deset let za mřížemi.