Svou třiadvacetiletou přítelkyni napadl její o pět let starší partner z Mariánských Lázní.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Muž ji v bytě ve chvíli, kdy dorazila, nejdřív slovně urážel. Poté po ní chtěl, aby mu dala svůj mobil. To ale žena odmítala. Přítel jí proto začal vyhrožovat a fyzicky ji napadl. Žena poté, co se jí při jeho útoku udělalo nevolno, nakonec kapitulovala a prozradila mu, kam telefon schovala. Přítelkyni zavřel v koupelně a začal prohledávat mobil. Situace se opakovala i druhý den, kdy poté, co žena přišla z práce domů, nešetřil partner urážkami. A šel ještě dál. Po dalším napadení vyběhla poškozená na chodbu. Obviněný vzal její mobil a odešel. Nyní mu hrozí až deset let za mřížemi.