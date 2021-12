Z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, týrání osoby žijící ve společném obydlí a vydírání je obviněný osmatřicetiletý muž z Chebska.

Při domovní prohlídce policisté navíc v bytě v Teplé, kde žil, nalezli v nevhodných podmínkách více než tři desítky psů. Zbídačelá zvířata putovala do útulku, jak psal Deník už v listopadu. „Muž měl od ledna roku 2011 do listopadu roku 2021 prodávat svým zákazníkům marihuanu, a to v několika tisících případech a v celkovém množství téměř 3,5 kilogramu. Prodejem marihuany si tak měl přijít na téměř 700 000 korun,“ uvedla mluvčí policie Kateřina Pešková.