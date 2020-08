Na syna roku rozhodně neaspiruje pětatřicetiletý muž. „Obviněný uzavřel s finanční společností smlouvu o poskytnutí finančních prostředků,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Smlouva byla na jméno jeho matky, která o jeho skutku neměla ani tušení. „Muž navíc pro to, aby úvěr dostal, uvedl nepravdivé údaje o jejím zaměstnání a měsíčním příjmu,“ řekl mluvčí. Muž navíc o čtyři dny později stejný čin zopakoval. Jen místo na matku uzavřel úvěrovou smlouvu na jméno svého známého. Ani ten o ničem nevěděl. Oba úvěry mu byly poskytnuty, ale muž splátky nehradil. Způsobil škodu 135 tisíc korun. Za to mu hrozí až pět let za mřížemi.