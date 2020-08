Z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky obvinili policisté devětatřicetiletého řidiče škodovky, který loni v listopadu nezvládl řízení a naboural do zaparkovaného vozidla.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Hynek Dlouhý

Nehoda se stala v Mariánských Lázních. Řidič se na křižovatce v ulici Kosmonautů snažit odbočit. „Manévr nezvládl a měl narazit do zaparkovaného automobilu značky Chevrolet. Po nárazu se měl otočit a pokračovat dál v jízdě. Po několika stech metrech ho zastavila policejní hlídka. Policisté řidiče vyzvali, aby se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 3,63 promile,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva. Policisté navíc zjistili, že muž má platný zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do ledna roku 2022. Na osobním automobilu značky Škoda byla navíc umístěna registrační značka, která byla přidělena jinému vozidlu. Kromě toho nebylo na vozidlo sjednané zákonné pojištění a mělo propadlou technickou kontrolu. Muži hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.