„Muž jí pravidelně nadával a urážel ji,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Kromě toho ji ale také neustále napadal a bil. Teror, který žena prožívala, vyvrcholil v době, kdy přítel své partnerce po hádce sdělil, aby jejich společný byt opustila. „Žena tak učinila, ovšem o den později se vrátila, aby se se svým přítelem usmířila,“ sdělil Jakub Kopřiva. Klid zbraní ale nevydržel dvojici dlouho. Po několika dnech začal obviněný ženu znovu vulgárně urážet a fyzicky ji napadat.

„Poté ji natlačil k otevřenému oknu a vyhrožoval, že ji z něj vyhodí.“ A to nakonec také udělal. Po pádu z téměř metru a půl chtěla žena z místa uniknout. Muž byl ale rychlejší. Došel k ní a vláčel ji zpět do domu. „Následně mu přítelkyně řekla, že je zraněná a potřebuje lékařské ošetření,“ řekl mluvčí. To jí ale partner nedovolil a vyhrožoval, že pokud byt opustí, ublíží jejich společným dětem. Ženu nechal odejít až po několika desítkách minut.

„Muž je obviněný z týrání osoby žijící ve společném obydlí,“ uvedl Jakub Kopřiva. Vyšetřovatel podal návrh na vzetí obviněného do vazby. Soudce ho ale neakceptoval a muž bude vyšetřován na svobodě. V případě odsouzení mu hrozí až osm let za mřížemi.