Soužití Aladara T. a jeho o 14 let mladší partnerky v jednom ze západočeských městeček rozhodně není vzorem z učebnic. Pořídili si spolu sice chlapečka a poté holčičku, ale mladá žena nebyla právě vzornou partnerkou či matkou a Aladar T. už vůbec nebyl dobrým tátou od rodiny.

Agresor, který byl v minulosti už sedmnáctkrát soudně trestán, mimo jiné pro týrání partnerky, se vzorně nechoval ani v novém vztahu. Družce opakovaně nadával a vyhrožoval jí, že ji zabije. A také ji tloukl. Např. v červnu 2018, kdy již byla ve třetím měsíci těhotenství, jí nadával, zfackoval ji a poté ji poslal, ať změří teplotu synovi. Křičel na ni kvůli tomu, že malý nemá plínky, zfackoval ji, odvedl za vlasy do kuchyně a tam ji 20 minut mlátil pěstmi do hlavy i těla. Pak po ní chtěl hodit prkénko, v tom mu ale zabránil jeho otec. Aladar T. pak dal ženě další facku a ač byla zraněná, pokračoval v týrání. „Následně jí půl hodiny dával povely sedni, lehni, vstaň, sedni, vstaň,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně. Dodala, že Aladar T. jiný den ženu zfackoval a poté po ní hodil postýlku. Naštěstí uhnula.

V noci jí ale vytekla plodová voda a musela být převezena do nemocnice, kde porodila. Jen několik dní poté vzal obžalovaný do jedné ruky malou dcerku a do druhé nůž a ženě hrozil zabitím. Vše vyvrcholilo 8. ledna 2019, kdy vyhrožoval, že vyhodí z okna dcerku, která ho vzbudila pláčem, a pak udeřil ženu trubkou od vysavače tak, že skončila v rukou lékařů. „Udělal to dvouletý syn,“ hájil se Aladar T., ale marně.

Soud ho poslal na čtyři roky za mříže. Předseda senátu Tomáš Bouček v odůvodnění uvedl, že soud neměl důvod nevěřit poškozené, a to i vzhledem k závěrům soudních znalců. Připomněl i trestní minulost obžalovaného. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání. Aladara T. navíc v budoucnu nejspíše čeká další soud. Žena totiž i přes negativní zážitky opustila azylový dům a vrátila se k němu. A on ji opět týral, vše již řeší orgány činné v trestním řízení.