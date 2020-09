Wächter si podle obžaloby objednal prostřednictvím České pošty revolver, za který ale neměl v úmyslu zaplatit. Vymyslel si proto jméno i adresu a vše si nechal poslat na místo, aby mohl i se zbraní snadno utéci. Předání si 20. prosince 2019 odpoledne domluvil telefonicky s doručovatelem pošty na konci panelové cesty v Mokřinách. Pod bundu si přitom schoval sekeru.

„Ten revolver jsem moc chtěl, ale neměl jsem na něj peníze. Sekeru jsem si vzal jen jako donucovací prostředek, nechtěl jsem vraždit,“ řekl soudu mladík, který si nyní odpykává ve věznici trest za předchozí trestnou činnost. Přes svůj nízký věk byl v minulosti už dvakrát soudně trestán, z toho jednou za loupež spáchanou s kuší. Před nástupem trestu nikde nepracoval, vstával podle svých slov každý den až po poledni. Dokončil jen základní školu.

Když v osudný den zjistil, že mu revolver přivezl bývalý spolužák, který ho poznal, nezaváhal a zaútočil. „Když byl ke mně zády a vyndával balíček, připravil jsem si sekeru. Když se otočil, sekl jsem ho do hlavy. Pak znovu. Pak do mě někdo strčil, tak jsem se otočil a sekl,“ řekl soudu Wächter s tím, že až poté si všiml, že útočí na dívku. I tak sekal dále. „V úmyslu ji usmrtit a odcizit objednaný revolver ji udeřil nejméně čtyřikrát do obličeje a temene hlavy,“ uvedl v obžalobě státní zástupce.

„Vzal jsem balíček a utekl. Cestou jsem v oraništi schoval sekeru, pistoli jsem pak spolu s bundou schoval pod větve. Ani jedno se ale později nenašlo. Cestou jsem vyhodil SIM kartu, aby mě policie nemohla zaměřit,“ dodal Wächter s tím, že se skrýval v lesích. Až večer se šel rozloučit s matkou, pak se vydal policii.

Podle znalců bylo štěstím, že oba napadení přežili. Zachránilo je to, že některé rány částečně vykryli. Dívce pomohla i kšiltovka, která jemně snížila intenzitu útoku na hlavu.

Líčení bude pokračovat v úterý a dalších dnech. Obžalovanému hrozí za pokus vraždy trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest. Poškozený doručovatel po něm požaduje 780 tisíc korun coby nemajetkovou újmu, jeho kolegyně 863 tisíc korun. Další finance chce zdravotní pojišťovna či majitel revolveru.