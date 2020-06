Nepříjemné setkání má za sebou trojice mladistvých chlapců. V chebských ulicích narazila na dvojici osmnáctiletých mladíků. A bohužel se to neobešlo bez incidentu.

Ilustrační foto | Foto: archiv

Všechno začalo obyčejnou žádostí o cigaretu. „Obvinění oslovili trojici chlapců, ta si s nimi po chvíli ze strachu sedla na nedalekou lavičku,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Tím to ale neskončilo. Jeden z obviněných všem třem chlapcům prohledal ledvinky a batohy. Z nich jim vzal mobilní telefon, peníze, a dokonce i pár bot,“ uvedl mluvčí. Po několika minutách volala na mobil matka jednoho z chlapců. Když syn telefon zvedl, snažil se jí naznačit, že on i jeho kamarádi potřebují pomoc. „Toho si ale všiml jeden z agresorů, který ho donutil, aby dal telefon na hlasitý odposlech, a pod hrozbou fyzického napadení ho donutil, aby matce řekl jiné místo, než kde se opravdu nachází,“ popsal mluvčí. Poté, co chlapec hovor ukončil, začal mladík hochům vyhrožovat, že jestli někomu řeknou, co se stalo, najdou si je a zabijí.