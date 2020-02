S nevolí přijali Chebané rozhodnutí pražského vrchního soudu, který sedmadvacetiletému Vietnamci o osmnáct měsíců snížil trest za vraždu bezdomovce v Chebu. Místo původního sedmnáctiletého trestu mu vyměřil 15,5 roku. Podle odvolacího soudu byl původně uložený trest příliš vysoký, protože nejsou žádné přitěžující okolnosti.

Ilustrační snímek | Foto: Deník/Archiv VLP

Oslovené obyvatele Chebu ale toto rozhodnutí doslova zvedlo ze židle. „To je vtip,“ pohoršeně kroutil hlavou Martin Hložek z Chebu. „Já bych mu trest naopak zvýšil. Takový člověk nemá mezi lidmi co dělat. Kdyby bylo na mně, už by na svobodu nevyšel. A v kriminále by pěkně makal. Dal bych ho na ty nejhorší práce, které nikdo nechce dělat. Žádné že se bude válet, bude dostávat pětkrát denně jídlo, a ještě bude mít právo si na něco stěžovat. Oni by si to pak ostatní rozmysleli.“