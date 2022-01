Zemědělec: Máme strach, že se kvůli novým sazbám zdraží nájmy půdy

Celý spor vznikl po zjištění, že Macková nebyla zařazená do správné platové třídy. Domáhala se narovnání, místo toho se ale prý potýkala s nepochopením především u ředitelky školky Zdeňky Tiché. Uklízečka se obrátila nejdříve na Oblastní inspektorát práce (OIP), který ve svém šetření konstatoval hned 24 pochybení v pracovněprávních předpisech a také diskriminaci. Ředitelka Tichá se proti tomu odvolala a Macková podala žalobu na rasovou diskriminaci. Uklízečce mělo být údajně naznačováno, že je méněcenná a hloupá, protože je v podstatě negramotná.

Během několika soudních stání vypovídalo u soudu několik učitelek. Některé uvedly, že mají z ředitelky strach a že raději při jednáních mlčely, než aby s ní řešily případné pracovní potíže. „Vždy jsem se snažila všechny problémy řešit, a to za přítomnosti vedoucí dané školky,“ uvedla Tichá u soudu v minulosti.

Schody u Hlavní pošty se propadají, město je zřejmě uzavře

Předposledního líčení se zúčastnila i žalobkyně Macková. Na dotaz soudu, zda měla pocit diskriminace, odpověděla, že ani ne.

"V hlavní části žaloby soud dospěl k závěru, že k ničemu, co se uvádí v žalobě, nedošlo. To potvrdila i sama žalobkyně při výpovědi. Soud má za to, že diskriminační jednání nebylo prokázáno, a proto shledal žalobu jako neodůvodněnou," pronesla soudkyně.

Zamítla i nárok Mackové na finanční zadostiučinění s odůvodněním, že takto není možné záležitost žalovat.

Policie si předvolala karlovarské radní. Požaduje vysvětlení dodávek tepla

Macková by nyní měla uhradit náklady soudního řízení. Hendrichová je ale s ohledem na její majetkové příjmy snížila na jednu třetinu. "Má klientka výrok soudu respektuje, byť s ním nesouhlasí. Odvolávat se proti verdiktu soudu nebudeme, ale principálně se budeme zřejmě odvolávat vůči uhrazení nákladů, které jsou sice sníženy, ale měly být nulové, protože školku zřizuje město, které má vlastní právníky, které si platíme z daní, a neměla si najímat drahou advokátní kancelář," reagoval právní zástupce Mackové Ronald Němec, který Mackovou tři roky zdarma zastupoval, protože spor bral jako službu veřejnosti. „Paní Macková totiž více než 20 let ve školce pracuje na jedné pozici, nikdy s ní nebyly problémy, a to mě oslovilo," uvedl advokát.

Ředitelka Tichá je s rozhodnutím soudu spokojená. "Samozřejmě, že jsem ráda. Od začátku jsem říkala, že to není pravda. Doufám, že to už dneškem skončilo," poznamenala ředitelka karlovarských školek.