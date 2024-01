"Necítím se být vinna, s obžalobou nesouhlasím," uvedla na počátku výpovědi Spáčilová. Loňské odebrání zvířat označila jako krádež za asistence úřadů. "K dané věci jsem se vždy postavila jak nejlépe jsem mohla. Ničili mi ohrady, kradli mi ohradník i zdroj na elektrický ohradník. To byl důvod toho, proč zvířata utíkala nebo byla tam, kde by jinak nebyla. A tam se prý mohla i zranit," vysvětlovala Spáčilová.

Ostatní zranění přisuzovala páření hřebce a kobyly či soubojům mezi koňmi. "Když mi odebrali zvířata, všechen majetek jsem rozdala. Za zvířaty jsem jezdila každý den. Když jsem nemohla, jeli tam moji známí," konstatovala. Na dotaz soudce proč byly podle odborné zprávy koně dehydrovaní či proč byla zranění opakující se a chronická, odpověděla obžalovaná razantně. "Je to lež. Lžou. Veterináři ve svých zprávách lhali. Zprávám nevěřím. Je pouze pár veterinářů, kterým já osobně věřím. Měla jsem tam dvakrát do roka kontroly. Vše bylo v pořádku. Chybějící očkování je způsobené tím, že jsem je pouze nezapsala do příslušných karet, ale proběhlo. Mám své fotografie i svědky, ale policie je odmítala. Hlásila jsem to snad pětkrát, šestkrát. Vždy byl pachatel neznámý, tak jsem rezignovala," řekla Spáčilová.

Přes soudem vysvětlovala i úmrtí hříběte či kosterní pozůstatky psa. "Hříběti naházeli lidé něco do ohrady a hříbě to sežralo, dostalo otravu. Rozpadala se mu játra. Hrozila kolika. Když jsem procházela ohrady, našla jsem zbytky jídel z Vánoc. Pes, jehož kostru tam našli, nebyl můj, ale pána, co na statku bydlel. Já měla svých pět psů. Čtyři Pyrenejské horské psy a jednu Border kolii. Dva z nich byli ještě v únoru na výstavě," tvrdila Spáčilová s tím, že celé to vzniklo proto, že od ní jistí lidé chtěli koupit tamní pozemky v ceně 100 korun za metr čtvereční.

Po obžalované vystoupil soudní znalec, veterinář František Kostka. "Došlo zde k určitému zanedbání chovatelské i veterinární péče," řekl. Asi nejhůře na tom byli dle jeho posudku koně. "Paraziti, nemocná hnisavá kopyta, kdy může dojít i k vyzutí kopyta, což má pro koně fatální následky. Dále povrchová zranění o ostré předměty, dehydratace, chybějící selen při krevních testech. Aktuální i chronická poranění byla podle něj stará v řádů týdnů i měsíců. "U psů nebyl nález až tak dramatický. Jejich stav bych označil jako zhoršený," dodal Kostka. Zvířata na vlastní oči soudní znalec neviděl, vycházel ze soudního spisu, zpráv a fotodokumentace Policie ČR.

"Na problémy se zvířaty jsme paní Spáčilovou i dotčené orgány upozorňovali dlouhá léta. Občas přijel někdo z veteriny a řekl, že není porušen zákon. Těžko jsme tomu chtěli uvěřit. Sousedíme s pozemkem paní Spáčilové deset let. Dříve tu byly ještě ovce a kozy, ale vše to pochcípalo," uvedla svědkyně Markéta Bártová. Majitelka tam nebydlí, podle sousedů dojíždí za zvířaty třeba jednou za dva tři dny. "Ve vedrech zůstávala zvířata bez vody, bylo to šílené. Psům dáme vodu, koně ze špatně oploceného pozemku odejdou a najdou si vodu v nedalekém rybníce. Když psům hodíme nějaké jídlo, servou se. Je to hrůza. V minulosti jsem viděla, jak se tam válí zbytky koně a psi je sežrali," popisovala Bártová. Nyní je na pozemku devět koní, bývalo jich tam prý i 17.

"Psi vypadali při odebrání hrozně. Zanedbaní, hubení. Určitě je to dlouhodobý stav," uvedla při odebrání Marie Lokingová z chebského útulku. "Feny v minulosti určitě vrhly několik štěňat a ta se prodávala za nemalé peníze. Štěňata s průkazem původu se prodávají za zhruba 40 až 60 tisíc korun za jedno. Takže prostředky na jejich důstojný život by jejich majitelka mít určitě měla. O psy jsme se v útulku postarali. Náklady jdou za námi, pomáhají lidé a část nákladů jde i za obcí. Vstříc nám vychází i město Cheb," dodala Lokingová.

Při odebírání zvířat byli loni v srpnu na místě i zástupci veterinární správy. "Prostor pro chov je nevhodný. Je zde řada nebezpečných předmětů, o které se mohou zranit. Při předešlých kontrolách jsme ale žádné zraněné zvíře nenašli, to je třeba zdůraznit. Až nyní jsem na místě zjistila, že koně mají zranění typu škrábance, oděrky, jeden hřebec má s největší pravděpodobností sešlápnutou šlachu na zadní noze. Pravděpodobně mezi sebou zápasí. Jsou pomícháni hřebci s klisnami. Bohužel došlo i k tomu, že se velký hřebec snažil obskočit klisnu poníka, což je opravdu nepřípustné. Zvířata musejí být od sebe oddělena, což zde zajištěno není. Co se týká pěti psů, jsou opravdu zanedbaní. Nejsou česaní, stříhaní. V letním období museli velmi strádat. Při poslední kontrole bohužel neměla zvířata ani žádnou vodu," řekla vloni v létě Mária Slepičková, ředitelka veterinární správy pro Karlovarský kraj.

I podle ní, ačkoliv musí mít pozemek chovatelka zajištěn, bylo štěstí v neštěstí, že plot není a koně se tak mohli zajít napít k rybníku nebo se na louce napást. I díky tomu nejsou podvyživení. Nepříjemné ovšem pro obyvatele Křižovatky je, že se prochází mnohdy po obci.

Občas utečou i psi, což sousedé potvrzují. V minulosti majitelce uložila veterinární správa pokutu, že uhynulé koně neodevzdala do kafilérie. "Sežrali je psi a další zvířata tady budou zcela jistě zakopána v zemi. Až tady někdo v budoucnu hrábne bagrem, bude se divit," řekl tehdy manžel Markéty Bártové, jehož pozemek se statkem sousedí.