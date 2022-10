„Od září do listopadu 2020 nejméně v pěti případech sahal nezletilé za jejího souhlasu přes oblečení mezi nohy, poté jí sáhl rukou pod kalhotky, strkal jí prsty do vaginy a následně s nezletilou vykonal soulož. Učinil tak přesto, že věděl, že jmenované není 15 let,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Taťána Ulčová. Dodala, že poté, co dívka odmítala pokračovat v návštěvách u něj doma, vyhrožoval jí, že když se nedostaví, zašle fotografie, na kterých byla obnažená, jejímu otci, matce a do její školy. To školačku vyděsilo natolik, že i nadále k němu chodila.