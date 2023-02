Při bližší prohlídce navíc vyšlo najevo, že v jeho mobilu se nachází soubor s dětským pornem, dospělou pornografií, násilnostmi, kanibalismem a fotografie částí lidských těl. Okresní soud v Tachově ho za to nyní odsoudil k šesti letům nepodmíněně ve věznici s ostrahou a dále vyhoštěním z České republiky na dobu pěti let a k propadnutí věci, v tomto případě omamné a psychotropní látky.

Cizinec nigerijského původu Stanley Aidelogie, žijící v Itálii, loni v srpnu převzal v belgickém Bruselu, kam se dle svých slov vypravil za prací, od blíže nezjištěné osoby drogy, ty spolykal, následně nasedl do autobusu společnosti Flixbus a vypravil se na cestu do Prahy. Odtud chtěl pokračovat do rakouského Lince, kde měl drogy předat a za jejich převoz dostat peněžní odměnu. „Sháněl jsem práci, proto jsem letěl do Bruselu a tam jsem náhodou narazil na kamaráda Majka, známe se trochu z dřívějška. Život v Itálii je těžký, potřeboval jsem peníze, a tak jsem ho požádal, aby mi se sháněním práce pomohl anebo alespoň prodal můj mobil. Chtěl jsem poslat peníze domů do Nigerie rodině a mojí ženě a zaplatit dluh za nájem v Itálii. Majk mi místo toho nabídl, že když provezu drogy do Lince, dá mi 2000 euro,“ vypovídal u soudu Aidelogie. Cizinec s vidinou snadného zisku nabídku přijal. Nečekal, že v místě bývalého hraničního přechodu Waidhaus - Rozvadov proběhne kontrola celními orgány České republiky, která za pomoci speciálně vycvičených služebních psů drogy odhalí.

Při následné kontrole v průběhu vyšetřování se ukázalo, že v mobilu zadrženého s nigerijskou SIM kartou se nachází video s dětskou pornografií a další videa plná násilností a fotografie částí rozřezaných lidských těl. „Já jsem to video dostal přes aplikaci WhatsApp, ale nekoukal jsem na něj. Kdybych věděl, co to je, tak bych to dětské video smazal,“ řekl. O tom, že by mu vadila další hrůzná videa v mobilu, se nijak nezmínil. „Kamarád mi často posílá videa, někdy na ně ani nekoukám, kdybych věděl, že je to dětská pornografie, řekl bych mu, aby mi to již neposílal,“ dodal Aidelogie.

V odůvodnění rozsudku mimo jiné soudkyně Michala Řezníčková uvedla, že výpovědi obžalovaného byly po celou dobu vyšetřování stejně jako u hlavního líčení plné rozporů. Při vidině snadného získání peněz podle jeho znění ztrácí Aidelogie zábrany a je ochoten udělat cokoliv, při pašování drog nebral na zřetel ani možnost ohrožení vlastního zdraví. Za zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy a za přečin výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií byl Nigerijec odsouzen úhrnným trestem k šesti letům nepodmíněně.

Obžalovaný se vzdal práva na odvolání, rozsudek tak nabyl právní moci.