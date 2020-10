Způsobil mu zranění kovovou tyčí, tou mu také rozdrtil prst, když se poškozený snažil krýt. Osmatřicetiletý Karel S. má ukazováček poškozený do konce života. Kvůli tomuto zranění dokonce přišel o zaměstnání v Německu, kde žije.

Podle výpovědi poškozeného byl po rozchodu vztah s bývalou partnerkou do té doby, než si našla současného přítele, bezproblémový. Mají spolu dvanáctiletou dceru a nebyl mezi nimi žádný spor. Všechno se podle jeho slov zvrtlo až poté, co si jeho bývalá přítelkyně našla současného partnera. „Dcera mi řekla, že obžalovaný jí všechno zakazuje a ubližuje jí,“ uvedl poškozený. Podle svých slov si s mužem, který žil v jednom bytě s jeho dcerou, chtěl jen promluvit a nastavit nějaká pravidla. „On mi ale začal diktovat podmínky, kdy mohu jezdit k dceři. Ukazoval mi, kde budu stát, když si budu dceru vyzvedávat,“ sdělil.

Tím ale vše neskončilo. „Koupili jsme zákusky a jeli s mou nynější přítelkyní a naší dcerkou domů za starší dcerou. Když mne uviděla, plakala a utekla. Vešel jsem dovnitř a ptal se expřítelkyně, co se děje, proč se mnou malá nechce mluvit. Její přítel po mně vystartoval a začal mě mlátit,“ popsal incident.

„Chtěl jsem utéct. Najednou jsem ucítil ránu, vzal na mě kovovou tyč. Praštil mě s ní do hlavy. Jak jsem se bránil, odnesl to i prst, který je nevratně poškozený,“ popsal Karel S. Dodal, že kvůli zranění přišel o práci. „Pracoval jsem jako svářeč, čímž se už nikdy nebudu moct živit. Od napadení pobírám sociální dávky a najít si adekvátní práci bude velký problém.“

Podle V. Š. i jeho přítelkyně se ale incident odehrál úplně jinak. „Byl jsem v bytě, poškozený k nám přišel bez ohlášení jako do hospody,“ řekl obžalovaný. „Napadl mě, mlátil mě, hodil mě na komodu. To mu nestačilo, dal mi kravatu, vypáčil jsem mu prst, kdybych to neudělal, tak bych se zadusil,“ sdělil. „Výpovědi poškozeného, jeho přítelkyně i sousedky jsou herecké výkony na Oskara,“ řekl bezprostředně po soudním líčení. Jeho slova o tom, že poškozený byl tím, kdo celou věc vyprovokoval, potvrzuje i jeho přítelkyně.

Naopak další dvě svědkyně u soudu hovořily úplně jinak. „Slyšela jsem křik, šla jsem se podívat,“ vypověděla jedna z nich. „Poškozený ležel na zemi, televize byla rozbitá, kytka také a obžalovaný na něm seděl a tloukl ho. Viděla jsem, jak se poškozený dostal pryč. Vzápětí vyběhl V. Š. s tyčí. Pak jsem viděla, jak je poškozený zakrvácený. Povalil ho pod balkon,“ popsala svědkyně.

U soudu vypovídala i současná partnerka poškozeného, která byla u incidentu i s jejich společnou malou dcerou. „Bylo to strašně rychlé, když došlo k napadení v bytě, neviděla jsem ho. Špatně slyším, takže jsem se musela sklonit k naší dcerce, která mi v tu dobu něco říkala. Viděla jsem pak už jen, jak se perou. Bála jsem se, tak jsem z bytu i s malou utekla. Až po nějaké době vyběhl přítel ven a za ním běžel obžalovaný s tyčí v ruce. Bil ho. Nevím, jak se mi to podařilo, ale vzala jsem mu tu tyč z ruky a zahodila ji,“ řekla.

Soudní líčení soudkyně odročila na leden.