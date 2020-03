Třicetiletý muž versus nezletilý chlapec. Takový incident se odehrál v Aši.

Ilustrační foto | Foto: archiv

Třicetiletý muž šel v Aši několik ulic za mladým chlapcem. V místním lesoparku k němu přistoupil, zezadu ho chytil a požadoval po něm mobilní telefon. „Chlapec mu ho nechtěl vydat,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Obviněný ho povalil na zem a začal ho prohledávat. Chlapec se bránil a volal o pomoc. To naštěstí zaregistroval kolemjdoucí, kterého se agresor zalekl a utekl. Svědek odvedl chlapce k jeho bydlišti. „Napadený se svěřil otci, který kontaktoval policii,“ uvedl mluvčí. Během několika dní policisté muže zadrželi a soud ho poslal do vazby. Za loupež mu hrozí až deset let.