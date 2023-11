Pro těžké ublížení na zdraví a nebezpečné vyhrožování a výtržnictví stíhají chebští kriminalisté třiatřicetiletého muže z Chebska, který 27. října ve Františkových Lázních napadl několik lidí a policistům vyhrožoval.

"V pátek 27. října letošního roku kolem sedmnácté hodiny měl ve Františkových Lázních vstoupit do domu, ve kterém bydlí jeho bývalá přítelkyně. Následně měl začít kopat do vchodových dveří bytu, vyhrožoval fyzickou újmou jejímu otci, který se v bytě nacházel. Třiatřicetiletého muže měla na chodbě vyzvat šedesátiletá žena, ať opustí dům a nedělá tam nepořádek. Chytil ji za oblečení a začal s ní cloumat, to vše u schodiště. Následně ji chytil za krk. Když jí pustil, upadla ze schodiště, kde zůstala zraněná ležet," popsal incident mluvčí krajské policie Jan Bílek.

Dodal, že na pomoc šedesátileté ženě přišel třiadvacetiletý soused, kterého nyní už obviněný muž také ihned fyzicky napadnul. "Začal ho škrtit a poté mu měl dát několik úderů pěstí do celého těla. Nakonec ho měl ještě pokousat na ruce. V domě měl napadnout ještě jednu ženu, kterou udeřil pěstí do břicha," uvedl mluvčí.

Na místo se dostavili policisté z obvodního oddělení Františkovy Lázně, které měl muž po celou dobu vulgárně urážet, vyhrožovat jim a jednomu z policistů začal vyhrožovat fyzickým napadením nožem. "Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, který jej akceptoval. V případě prokázání viny muži hrozí trest odnětí svobody až na deset let," uzavřel mluvčí.