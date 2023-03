Do 32. narozenin jí chyběly pouhé tři dny, ale už se jich nedožila. Podle obžaloby, která zazněla ve čtvrtek u Krajského soudu v Plzni, Ukrajinku M. O. ubodal na ubytovně její druh Vasyl Okhvat (30).

Po ženě zůstaly dvě dcery ve věku 10 a 11 let. Teď se o ně dle zjištění Deníku stará strýc, bratr jejich otce. Ten si je do své péče zatím převzít nemohl, neboť se na rozdíl od Okhvata rozhodl bránit svou vlast a bojuje na frontě. Musí tak nejprve vyřešit, jak se dostat z válečné Ukrajiny do Čech.

Okhvat se s družkou dostal do konfliktu loni 10. září kolem poledne na ubytovně ve Starém Sedle na Tachovsku, kde oba pobývali. „Po předchozí slovní a fyzické rozepři ji v úmyslu usmrtit opakovaně bodl kuchyňským nožem o celkové déle 23 cm do oblasti krku a hrudníku,“ řekl státní zástupce Martin Rykl. Muž ženu v podstatě podřízl a způsobil jí řadu dalších zranění, neměla šanci přežít. Na místě vykrvácela.

Záchranka ale přesto na místě práci měla, zraněn byl i útočník, jenž byl poté letecky převezen do Plzně. „Muž byl transportován se středně těžkým zraněním a při vědomí na akutní příjem Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně,“ sdělila tehdy Deníku mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. Zranění, která muž měl, vypadala, že si je způsobil sám.

Zda tomu tak skutečně bylo, u soudu neřekl. K činu se totiž vůbec nevyjádřil. Jeho obhájce hned na počátku líčení řekl, že jeho klient by se státním zástupcem rád uzavřel dohodu o vině a trestu. Rykl s tím souhlasil a řekl, že v případě dohody je ochoten o rok snížit původně navrhovaný trest, což je deset let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou a vyhoštění. Soud dal oběma stranám šanci na dohodu, jednání by mělo proběhnout příští týden. Pokud se skutečně strany dohodnou (a soud to pak schválí), mohl by Okhvat vyváznout s devíti lety vězení, což je pod spodní hranicí trestní sazby činící 10 až 18 let. Opatrovník obou děvčat po obžalovaném navíc požaduje pro každou z dívek odškodné ve výši 1,5 milionu korun.

Senát v čele se soudcem Tomášem Boučkem tak ve čtvrtek rozhodoval pouze o vazbě, v níž obžalovaného ponechal. „Je důvodně podezřelý ze skutku uvedeného v obžalobě, vyplývá to z jeho výpovědi, výpovědí svědků i znaleckých posudků. Jde o cizího státního příslušníka, který se v ČR zdržuje relativně krátce a nemá tu žádné pevné vazby. Mohl by v případě propuštění uprchnout, případně se skrývat,“ vysvětlil Bouček.

Rozsudek by měl padnout ještě v březnu.

Během krátké doby jde již o několikátý případ, kdy soudy v kraji řeší závažný útok nožem mezi cizinci na ubytovně.