Vězeň, který zmizel na Sokolovsku, je mistr útěků. Prchal už jako dítě

Od pondělního odpoledne pátrá policie po uprchlém vězni Romanu Šrétrovi. Nebude to ale mít lehké. Muž, který se před nástupem výkonu trestu naposledy zdržoval v Klatovech, má totiž s útěky a skrýváním bohaté zkušenosti. Když mu bylo pouhých třináct let, dokázal s pár korunami v kapse utéct až na Slovensko. Pátral po něm tehdy i Interpol. A to není jediný případ, kdy byl hledaný.

Roman Šrétr odešel 7. 11. kolem 13. hodiny z nestřeženého pracoviště v Chodově na Sokolovsku ve vězeňském mundúru. Pokud o něm nebo jeho pobytu máte nějaké informace, volejte na linku 158. | Foto: PČR

„Policisté v současné době pátrají po 26letém vězni, který v pondělí 7. listopadu kolem 13. hodiny odešel z nestřeženého pracoviště v Chodově na Sokolovsku. V době odchodu měl mít muž na sobě vězeňský mundůr. Je ovšem pravděpodobné, že nyní bude mít na sobě civilní oblečení, které měl před svým odchodem odcizit z několika skříněk,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Doplnil, že hledaný muž by neměl být nebezpečný a ve výkonu trestu je za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podle zjištění Deníku má Šrétr, jenž má trvalé bydliště na klatovské radnici, poměrně bohatou trestní minulost. Coby zloděje, zejména alkoholu, ho znají např. ve všech klatovských supermarketech. Gymnázium v Klatovech oslavilo 210. výročí, přišlo se podívat mnoho absolventů Bohatou zkušenost má také se skrýváním se před spravedlností a útěky. V roce 2017 na něj byl vydán soudní příkaz k zatčení a pátrala po něm policie a když mu bylo pouhých třináct let, hledal ho dokonce i Interpol. Tehdy ve vesničce u Klatov, kde žil, zanechal dopis, že jede na Slovensko za příbuznými a vypařil se s osmdesáti korunami v kapse. A skutečně se mu k našim východním sousedům podařilo dostat. Teď se dá spíše očekávat, že se bude pohybovat v západních Čechách. „V případě jakýchkoliv informací k hledanému muži volejte na linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu,“ uzavřel Kopřiva. Popis uprchlého vězně:

Výška 172 až 176 cm

Zdánlivé stáří 25 až 28 let

POSTAVA střední

BARVA VLASŮ hnědočerné

TVAR VLASŮ rovné

BARVA OČÍ hnědá

