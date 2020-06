Téměř 12 let starý případ vraždy na Chebsku, z níž se zpovídá také bývalý policista, včera opět projednával Krajský soud v Plzni. Vyslýchal utajeného svědka vystupujícího pod smyšleným jménem Josef Nový, který popsal, jak v noci 23. listopadu 2008 viděl na silnici u přehrady Bílý Halštrov poblíž Aše na Chebsku auto, jež za sebou vláčelo muže. Ten na následky poranění ještě tu noc zemřel. Obžalovanému bývalému policistovi Martinu Novotnému a jeho známému Aleši Šeptákovi hrozí výjimečný trest.

„V tu noc jsem byl u přehrady na návštěvě v jedné z chatek. Najednou jsem viděl jezdit okolo nějaké auto. Svítilo nám do oken. Na popud návštěvy jsem za ním vyrazil autem. Když jsem ho pak na cestě míjel, poznal jsem řidiče a spolucestujícího. Vedle řidiče, kterým byl Šepták, seděl pes. Jela s nimi ještě třetí osoba, ale tu jsem nepoznal,“ uvedl včera Nový, který smýkání šestadvacetiletého muže viděl podle výpovědi ve zpětném zrcátku.

„Cesta byla úzká, člověk musel dát pozor i tím, že se díval do zpětných zrcátek. Jak auto někoho vláčí, jsem viděl i díky osvětlení z nedalekého domu. Vedlejší cesta byla také osvětlena. Zprvu jsem si myslel, že je to sranda a že to je jen nějaký panďulák, ale po chvíli jsem spatřil, že táhnou nějakého mladšího muže štíhlejší postavy,“ řekl.

Co bylo účelem jeho cesty k přehradě tak pozdě v noci, svědek uvést nechtěl. „Odkryl bych tím svoji identitu. Nechci ohrozit sebe ani ostatní,“ dodal Nový.

Jeho svědectví má velký význam pro usvědčení obžalovaných. Ti podle státního zástupce muže nejprve zbili, poté přivázali za opasek na lano a přes dva kilometry ho smýkali za autem. Oba muže zadržela v červnu 2018 zásahová jednotka. Případem se zabývala Generální inspekce bezpečnostních sborů, jelikož Novotný pracoval v době vraždy u policie. I ta ho vyšetřovala už před 11 lety. Protože pro obvinění chyběly důkazy, policie věc tehdy odložila. Nové důkazy se objevily na začátku roku 2018.