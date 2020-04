Ke krádežím si vybral dvaapadesátiletý muž hotely ve Františkových Lázních.

V odpoledních hodinách vstoupil do jednoho z nich a z odložené kabelky i z kanceláře odcizil peníze. O pět dní později své loupežné tažení zopakoval. Opět se vydal do františkolázeňského hotelu, kde se objektem jeho zájmu staly peníze v odložené kabelce. Celkem se takto obohatil o téměř 8 tisíc korun. Při druhé krádeži měl ale smůlu. Všimli si ho zaměstnanci hotelu a zavolali policii, která chmatáka zadržela. „Kriminalisté zahájili trestní stíhání a muže obvinili ze spáchání krádeže. V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se takového činu dopustil za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek,“ konstatoval mluvčí karlovarské policie Jakub Kopřiva.