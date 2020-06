„Už delší dobu se po městě toulá 'umělec', který se podepisuje SR a napáchal škody za více než 100 tisíc korun,“ sdělila tisková mluvčí města Simona Liptáková.

Posprejované jsou nejen informační tabule, ale i další mobiliář města. Příslušní pracovníci úřadu tak musejí cedule nechat vyměnit.

„Budou nyní nově opatřeny speciálními fóliemi, které lze několikrát za sebou chemicky vyčistit. Město žádá občany, pokud budou svědky takového počínání, aby informovali městskou policii na čísle 156 nebo dali zprávu prostřednictvím sociálních sítí anebo webu města,“ poznamenala Simona Liptáková.

Není to tak dávno, co pravděpodobně jiný vandal posprejoval nově opravenou zeď u hradu Cheb. Pracovníkům společnosti Chetes se podařilo toto graffiti odstranit. „Tolik posprejovaných domů a tabulí snad máme jen v Chebu. Nechápu, co na tom lidé mají, že vezmou sprej a znehodnotí něčí práci. Vždyť vyčištění stojí mnohdy několik stovek korun. Bohužel dnes je toho čím dál víc a posprejované už jsou i lavičky a chodníky a spousta dalších věcí. Kdyby existovaly pořádné tresty za takovou činnost, určitě by takových lumpáren ubylo,“ sdělil Vladimír Novák z Chebu.