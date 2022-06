Policejní hlídka u Citic na Sokolovsku chtěla 31. května zastavit ke kontrole osobní vůz Seat. V tu chvíli však ještě policisté netušili, že za volantem je zfetovaný řidič. "Policisté pomocí zvukového a světelného znamení s nápisem STŮJ chtěli vůz zastavit. Řidič ale začal ujíždět směrem do centra Sokolova a během své zběsilé jízdy mimo jiné nerespektoval dopravní značení, předjížděl jiný vůz na přechodu pro chodce, projel kruhový objezd v protisměru a ohrožoval jiné účastníky provozu," uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Řidič po několika minutách vyjel z města a pokračoval na Vřesovou. "Pak se ale otočil a vrátil do Sokolova. V Křižově ulici narazil vozem do pevného sloupku na konci slepé komunikace a vjel na chodník, kde následně narazil do oplocení. Z auta vyskočil a začal utíkat," pokračoval Kopřiva.

Ke své smůle paradoxně vběhl do areálu Střední policejní školy v Sokolově. "Tam byl okamžitě za použití donucovacích prostředků zadržen," dodal mluvčí.

Řidič se následně podrobil testu na přítomnost drog. "Ten měl pozitivní výsledek na THC a amfetamin/metamfetamin. Muž byl převezen k odběru biologického materiálu a poté skončil na policejním oddělení kvůli dalším úkonům," řekl Kopřiva.

Muž je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Vzhledem k tomu, že svou zběsilou jízdou ohrožoval další účastníky silničního provozu, může dojít k rozšíření jeho obvinění i o trestný čin obecného ohrožení. "Žádáme účastníky silničního provozu, kteří byli ohroženi při zběsilé jízdě dvaatřicetiletého muže, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158. Informace k tomuto případu, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení," vyzývá mluvčí ke spolupráci.