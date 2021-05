Ke zběsilé honičce došlo 4. května na Domažlicku. Policisté chtěli vozidlo s cizí poznávací značkou zkontrolovat, řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení. Ujížděl z Domažlic přes Tlumačov, Nevolice, zpět do Tlumačova na Pelechy. "Při nebezpečné jízdě ohrožoval další účastníky silničního provozu a jeho jízdu ukončil až donucovací prostředek sloužící k násilnému zastavení vozidla za využití rámu služebního automobilu. Čtyřiadvacetiletý řidič byl policisty zadržen. Podrobil se zkoušce na přítomnost omamných a psychotropních látek ve slinách, která byla s výsledkem pozitivním na metamfetamin," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Policisté zjistili, že auto, které čtyřiadvacetiletý řidič řídil, bylo téhož dne v ranních hodinách odcizeno v obci Německé obci Oberviechtach. Vyšlo najevo, že zloděj toho má na svědomí mnohem víc. Se svým komplicem se dopustili celkem 19 skutků po celém Plzeňském kraji, ale i v Německu. Byl vzat do vazby a hrozí mu až pět let za mřížemi.

V prosinci 2020 chtěl v obci Meclov ukrást osobní auto značky Suzuki. Násilím do něj vnikl, poškodil spínací skříňku a vytrhl z ní kabely ve snaze vozidlo nastartovat. To se mu však nepodařilo, a tak z přihrádky odcizil alespoň svítilnu a nůž. Majiteli tak způsobil škodu 110 tisíc korun.

V ulici Korandova v Tachově pak v polovině dubna letošního roku ukadl Škodu Octavia. "V úmyslu zastřít původ odcizeného vozu ho odtáhnul na lesní cestu v katastru obce Brnířov, kde z vozidla odmontoval kompletní osvětlení, blatníky, dveře, kapotu motoru, nárazníky, motor a volant. Odmontované věci prodal za zhruba 10 tisíc korun a vozidlo poté polil naftou z nádrže a zapálil," popsala policejní mluvčí.

Počátkem května v Dlouhé Vsi na Klatovsku ukradl zaparkovaný Renault. S ním pak odjel právě do Oberviechtachu v Německu. Majitelce způsobil škodu ve výši 40 tisíc korun. Zde pak vnikl do garáže a nalezeným klíčem odemkl a nastartoval a ukradl vozidlo BMW, se kterým odjel do Domažlic.

Za zlodějinu byl přitom již souzen. Okresní soud v Klatovech ho poslal na dva roky do vězení, odkud byl propuštěn v listopadu 2020.

Po několika dnech byl v Mariánských lázních zadržen i jeho jedenatřicetiletý komplic. Obviněn byl pro více než deset skutků.

Počátkem letošního dubna druhý obviněný vnikl na pozemek v ulici Slovanské údolí v Plzni a neuzamčenými dveřmi vešel do rodinného domu. Prohledal jej a ukradl dámskou peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a osobními doklady majitelky. Odcizenou platební kartu pak v šestadvaceti případech použil, šestkrát s ní uhradil zboží, dvacetkrát se o platbu pokusil, ale tyto platby byly bankou zamítnuty.

Dále ve volně přístupném areálu mycího centra ve Kdyni šroubovákem překonal zámek ovládacího zařízení mycího boxu a odcizil z něj kovovou nádobu s mincemi. Firmě tak způsobil škodu ve výši 11 820 korun na odcizených věcech a škodu 13 820 korun na poškozených věcech.

Počátkem května u čerpací stanice v obci Klenčí pod Čerchovem vnikl do vnitřních prostor zaparkovaného autobusu. Nic z něj neukradl, ale způsobil škodu ve výši 30 tisíc korun na poškození autobusu.

Do autobusů se vloupal i v Žichovicích a Bílenicích na Klatovsku. Ukradl z nich mince s mincovníkem, tankovací karty, osobní kartu řidiče sloužící k tankování v areálech ČSAD a terminál k placení kartou. Škoda byla v těchto případech vyčíslena na 11 tisíc korun.

K další trestné činnosti došlo v obci Kotovice na jižním Plzeňsku. Zde vnikl po rozbití okna v ložnici do rodinného domu, který následně prohledal a ukradl z něj troje montérky, tři lahve lihovin, dalekohled a jezdecké westernové sedlo.

Kradl i v Německém Oberviechtachu. "Společně s další osobou vnikl do rodinného domu, kde odcizili šperky, náramkové hodinky, notebook a tři páry bot. Lup odnesli do vozidla BMW zaparkovaného v garáži, které rovněž odcizili. Šperky pak prodal za 14 tisíc korun a peníze použil pro vlastní potřebu," sdělila mluvčí.

Jednatřicetiletý muž má na svědomí také vloupání do tankomatu v polovině května v obci Bělá nad Radbuzou. Zde obmotal tankovací automat vázacím popruhem, připevnil popruh k motorovému vozidlu a po rozjetí tankomat vytrhl ze základů. Pak přeřezal nožem kabely, které vedly z tankovacího automatu do země. Z vnitřního prostoru tankomatu ukradl bankovky různých hodnot. Škoda na poškozeném tankovacím automatu byla vyčíslena na 600 tisíc korun.

Výčet jeho trestné činnosti končí v Plané na Tachovsku, kde na odstavném autobusovém parkovišti vnikl do dvou autobusů a z jednoho ukradl kasírtašku s finanční hotovostí a ve druhém autobusu osvědčení o registraci vozidla a kartu řidiče. Celková škoda byla vyčíslena na 5 800 korun.

I tento zloděj již seděl za mřížemi. Okresní soud v Tachově ho odsoudil k dvaceti měsícům ve vězení, odkud ho propustili v únoru 2020. Dlouho na svobodě nepobyl. I on putoval v pátek po souhlasu soudce do vazební věznice. Hrozí mu rovněž pětiletý trest odnětí svobody.