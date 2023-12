„Stále probíhá vyšetřování, vyslýcháme svědky. Byl zadán znalecký posudek na zdravotní stav zadrženého z oboru psychiatrie, ale výsledky ještě známy nejsou. Jsme teprve na začátku a až na jaře bude moci být podána případná obžaloba,“ konstatovala státní zástupkyně.

„Obviněný muž byl už v minulosti souzen za těžkou újmu na zdraví. Je psychiatrickým pacientem. Uvádí, že se léčí na schizofrenii, a to ale ambulantně a hlavně přestal docházet k lékaři a svévolně přestal brát léky. Jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti v době spáchání trestného činu budou předmětem znaleckého zkoumání znalcem v odvětví psychiatrie,“ uvedla pro Deník začátkem listopadu soudkyně Ivana Koprnická s tím, že pokud je někdo schizofrenik, ještě to neznamená, že nemusí být trestně odpovědný za své činy.

Výpovědi z přesčasů lékaři v kraji nestáhli, čekají na písemnou dohodu

Vražda Romana Ř., otce dvou dětí, velmi zasáhla nejen všechny obyvatele domu v Tuhnicích, kde mu jeho vrah poskytl podnájem ve sklepním bytě o malé rozloze, ale také jeho kolegy. „Byl to opravdu hodný kluk a hlavně spolehlivý. Jsme z toho doteď zdrceni,“ komentoval případ jeho zaměstnavatel, u něhož zavražděný pracoval jako pomocná síla v kuchyni od letošního dubna.

Po hádce, k níž došlo v osudný den mezi oběma muži, se pachatel vydal ven na menší procházku. Poté se vrátil zpět do bytu a spícího Romana Ř. uškrtil kabelem od žehličky. Druhý den se vydal do nedaleké vietnamské prodejny Meteor pro kufr, do níž svou oběť uložil a následně vyhodil do kontejneru. Podle dobře informovaného zdroje si měl tělo připravit, aby se do kufru vešlo. Policisté společně po rozsáhlé pátrací akci s hasiči ho našli až v pátek 27. října na skládce v Činově. Pachatel mezitím opustil Karlovy Vary, měl se zdržovat v Německu a Praze a do lázeňského města se měl vrátit jen kvůli nedostatku financí. Od 28. října je ve vazbě.